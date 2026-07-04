Армяно-греческий альянс и Конгресс атакуют Турцию. Но Трамп непреклонен

В преддверии визита президента США Дональда Трампа в Анкару для участия в саммите НАТО тесно связанные с дашнаками армянские диаспорские группы в Соединенных Штатах объединили силы с греческим лобби в Конгрессе для организации атак против Турции. Причиной этих атак стало предупреждение Трампа о том, что он одобрит сделку по продаже Турции реактивных двигателей F110 производства General Electric без разрешения Конгресса, а также распространение информации о том, что он может снять эмбарго на продажу истребителей F-35 Турции.
Реактивные двигатели F110 имеют решающее значение для турецкой программы создания истребителя пятого поколения KAAN, поскольку Турция пока не в состоянии производить собственные реактивные двигатели. Турецкая национальная аэрокосмическая компания TAI ведет переговоры с General Electric о закупке двигателей F110, используемых в американских истребителях F-16, для KAAN, но греческое лобби в Конгрессе выступило против этой сделки. Белый дом предупредил комитет по иностранным делам Палаты представителей, что сделка может быть подписана без одобрения Конгресса.
Как только Армянский национальный комитет Америки (ANCA) узнал об этом предупреждении, он немедленно инициировал переговоры с организациями греческой диаспоры и попытался использовать свои рычаги влияния в Конгрессе, чтобы заблокировать эту сделку. Однако большее беспокойство в антитурецких кругах США вызывает информация о том, что Трамп во время визита в Анкару может отменить санкции CAATSA против Турции, тем самым открыв путь для продажи истребителей F-35 этой стране. Согласно сообщениям, циркулирующим в западных источниках, Турция рассматривает возможность продажи Южной Корее зенитных ракетных комплексов С-400 для приобретения истребителей F-35. Напомним, Анкара была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российской системы ПВО С-400.
Израиль и Греция последовательно выступают против приобретения Турцией американских самолетов, утверждая, что это подорвет их технологическое превосходство и изменит региональный военный баланс. Хотя Греция заказала F-35, Израиль эксплуатирует собственную модифицированную версию этого самолета, которая участвовала в боевых действиях в Ливане, Сирии и Иране.
В преддверии визита Трампа в Анкару конгрессмен-республиканец Майк Лоулер предложил новую инициативу, которая исключила бы будущую продажу истребителей F-35 Турции. Он подготовил письмо президенту Дональду Трампу, в котором призывает его сохранить запрет, введенный в 2019 году, и воздержаться от передачи самолетов Анкаре. В настоящее время письмо распространяется среди членов Конгресса для сбора подписей. Сам Майк Лоулер входит в греческую лоббистскую группу в Палате представителей. Конгрессмен напоминает, что именно администрация Трампа исключила Турцию из программы F-35 после приобретения Анкарой российской системы ПВО С-400, подчеркнув, что «послание было ясным: Турция не может оставаться в программе, эксплуатируя российскую систему».
Лоулер также ссылается на Закон о национальной обороне за 2020 финансовый год, отмечая, что Конгресс закрепил ограничения, запрещающие передачу самолетов F-35 и связанного с ними оборудования до тех пор, пока Турция сохраняет за собой систему С-400.
В письме также отмечается, что Анкара продолжает сохранять военное присутствие в северной части Кипра и «предпринимает агрессивные действия в отношении Греции». Кроме того, в нем упоминается «усиливающаяся антиизраильская риторика» Турции и ее двусторонние связи с Ираном, делается вывод, что, хотя Турция является членом НАТО с 1952 года, «ее вряд ли можно считать надежным партнером в настоящее время».
Еще одна инициатива против Турции была выдвинута конгрессвумен от Демократической партии Диной Титус, входящей в армянское лобби. Она представила проект резолюции о блокировании продажи реактивных двигателей F110 Турции. Проект также подписали другие активные члены армянского и греческого лобби в Конгрессе.
Трамп, который, как ожидается, проведет двустороннюю встречу с Эрдоганом на полях саммита НАТО, станет первым президентом США, посетившим Турцию со времен Барака Обамы в 2015 году. В отличие от него, администрация президента США Джо Байдена на протяжении четырех лет его пребывания у власти держала Турцию на расстоянии.
Эрдоган и Трамп часто проводили телефонные разговоры, обсуждая Сирию, Газу и ситуацию на Ближнем Востоке в целом, а Турция присоединилась к созданному Трампом «Совету мира», призванному контролировать прекращение огня в Газе. Президент США часто хвалит турецкого лидера и называет его своим «близким другом». Эти отношения между Трампом и Эрдоганом вызывают сильное беспокойство в антитурецких кругах США.