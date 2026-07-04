Армяно-греческий альянс и Конгресс атакуют Турцию. Но Трамп непреклонен

Как только Армянский национальный комитет Америки (ANCA) узнал об этом предупреждении, он немедленно инициировал переговоры с организациями греческой диаспоры и попытался использовать свои рычаги влияния в Конгрессе, чтобы заблокировать эту сделку. Однако большее беспокойство в антитурецких кругах США вызывает информация о том, что Трамп во время визита в Анкару может отменить санкции CAATSA против Турции, тем самым открыв путь для продажи истребителей F-35 этой стране. Согласно сообщениям, циркулирующим в западных источниках, Турция рассматривает возможность продажи Южной Корее зенитных ракетных комплексов С-400 для приобретения истребителей F-35. Напомним, Анкара была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российской системы ПВО С-400.

Реактивные двигатели F110 имеют решающее значение для турецкой программы создания истребителя пятого поколения KAAN, поскольку Турция пока не в состоянии производить собственные реактивные двигатели. Турецкая национальная аэрокосмическая компания TAI ведет переговоры с General Electric о закупке двигателей F110, используемых в американских истребителях F-16, для KAAN, но греческое лобби в Конгрессе выступило против этой сделки. Белый дом предупредил комитет по иностранным делам Палаты представителей, что сделка может быть подписана без одобрения Конгресса.

В преддверии визита президента США Дональда Трампа в Анкару для участия в саммите НАТО тесно связанные с дашнаками армянские диаспорские группы в Соединенных Штатах объединили силы с греческим лобби в Конгрессе для организации атак против Турции. Причиной этих атак стало предупреждение Трампа о том, что он одобрит сделку по продаже Турции реактивных двигателей F110 производства General Electric без разрешения Конгресса, а также распространение информации о том, что он может снять эмбарго на продажу истребителей F-35 Турции.

Израиль и Греция последовательно выступают против приобретения Турцией американских самолетов, утверждая, что это подорвет их технологическое превосходство и изменит региональный военный баланс. Хотя Греция заказала F-35, Израиль эксплуатирует собственную модифицированную версию этого самолета, которая участвовала в боевых действиях в Ливане, Сирии и Иране.

В преддверии визита Трампа в Анкару конгрессмен-республиканец Майк Лоулер предложил новую инициативу, которая исключила бы будущую продажу истребителей F-35 Турции. Он подготовил письмо президенту Дональду Трампу, в котором призывает его сохранить запрет, введенный в 2019 году, и воздержаться от передачи самолетов Анкаре. В настоящее время письмо распространяется среди членов Конгресса для сбора подписей. Сам Майк Лоулер входит в греческую лоббистскую группу в Палате представителей. Конгрессмен напоминает, что именно администрация Трампа исключила Турцию из программы F-35 после приобретения Анкарой российской системы ПВО С-400, подчеркнув, что «послание было ясным: Турция не может оставаться в программе, эксплуатируя российскую систему».

Лоулер также ссылается на Закон о национальной обороне за 2020 финансовый год, отмечая, что Конгресс закрепил ограничения, запрещающие передачу самолетов F-35 и связанного с ними оборудования до тех пор, пока Турция сохраняет за собой систему С-400.

В письме также отмечается, что Анкара продолжает сохранять военное присутствие в северной части Кипра и «предпринимает агрессивные действия в отношении Греции». Кроме того, в нем упоминается «усиливающаяся антиизраильская риторика» Турции и ее двусторонние связи с Ираном, делается вывод, что, хотя Турция является членом НАТО с 1952 года, «ее вряд ли можно считать надежным партнером в настоящее время».

Еще одна инициатива против Турции была выдвинута конгрессвумен от Демократической партии Диной Титус, входящей в армянское лобби. Она представила проект резолюции о блокировании продажи реактивных двигателей F110 Турции. Проект также подписали другие активные члены армянского и греческого лобби в Конгрессе.

Трамп, который, как ожидается, проведет двустороннюю встречу с Эрдоганом на полях саммита НАТО, станет первым президентом США, посетившим Турцию со времен Барака Обамы в 2015 году. В отличие от него, администрация президента США Джо Байдена на протяжении четырех лет его пребывания у власти держала Турцию на расстоянии.

Эрдоган и Трамп часто проводили телефонные разговоры, обсуждая Сирию, Газу и ситуацию на Ближнем Востоке в целом, а Турция присоединилась к созданному Трампом «Совету мира», призванному контролировать прекращение огня в Газе. Президент США часто хвалит турецкого лидера и называет его своим «близким другом». Эти отношения между Трампом и Эрдоганом вызывают сильное беспокойство в антитурецких кругах США.