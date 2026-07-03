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Похороны Али Хаменеи: в Тегеране усиленные меры безопасности

Аномальная жара во Франции: умерли более 2000 человек

16:00 493

Жертвами аномальной жары во Франции стали уже более 2 тысяч человек, об этом сообщила министр здравоохранения Стефани Рист в эфире телеканала TF1.

«Сегодня министерство опубликует данные о числе смертей за неделю (с 22 по 28 июня), которое составляет порядка 2 025», — сказала Рист.

Она уточнила, что информация основана только на 60% свидетельств умерших, поэтому итоговое количество может измениться. Особенно выросла смертность среди граждан старше 45 лет.

Аномальная жара наблюдается во многих европейских странах. Метеослужба Франции объявила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов: температура воздуха приблизилась к 40 градусам, а местами даже превысила эту отметку. О тяжелой ситуации сообщают власти Италии, Испании, Португалии и Греции.

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