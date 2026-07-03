Аномальная жара во Франции: умерли более 2000 человек

Жертвами аномальной жары во Франции стали уже более 2 тысяч человек, об этом сообщила министр здравоохранения Стефани Рист в эфире телеканала TF1.

«Сегодня министерство опубликует данные о числе смертей за неделю (с 22 по 28 июня), которое составляет порядка 2 025», — сказала Рист.