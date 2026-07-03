Рубио помешал планам Хегсета

Министр войны США Пит Хегсет собирался объявить о дополнительных сокращениях американского военного присутствия в Европе на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе в июне, но его инициатива была отклонена Белым домом, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, сокращения должны были выходить за рамки отмены переброски бронетанковой бригады в Польшу и вывода пехотной бригады из Румынии, состоявшихся ранее, однако администрация США отказалась от этого замысла после того, как о ней сообщили Марко Рубио, который занимает должность советника президента по нацбезопасности.

Данная ситуация показывает, что Вашингтон еще не определился с темпами и масштабами сокращений своего военного присутствия в европейских странах, отмечает издание. При этом, заявляют источники, вероятность дальнейшего уменьшения численности сил США по-прежнему сохраняется: за это помимо Хегсета выступает его советник по политическим вопросам Элбридж Колби. Он последовательно настаивает на ограничении американских военных обязательств за пределами Азии и высвобождении ресурсов для противостояния Китаю, уточняет WSJ.

Ожидается, что численность американских войск и военные расходы союзников станут центральной темой встречи президента США Дональда Трампа с лидерами остальных стран НАТО в Анкаре на следующей неделе, напоминает WSJ.