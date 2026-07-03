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Похороны Али Хаменеи: в Тегеране усиленные меры безопасности
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Похороны Али Хаменеи: в Тегеране усиленные меры безопасности

Индийский гангстер, посетивший Азербайджан, угрожает депутату

Отдел информации
16:29 360

Правительство индийского штата Махараштра решило обеспечить депутату парламента от оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Саджиду Патану наивысший уровень безопасности. Газета The Indian Express пишет, что причиной стали угрозы убийством от Шубхама Лонкара, близкого соратника Лоуренса Бишноя, главы одного из крупнейших преступных синдикатов Индии, который в настоящее время находится в тюрьме.

Шубхам Лонкар

По данным индийской полиции, несколько лет назад Бишной отправил Лонкара в Азербайджан и Непал вместе с несколькими другими членами банды для «вооруженной подготовки». Позже он вернулся в Индию.

Махараштра — третий по величине и второй по численности населения штат Индии, расположенный на западе страны. Его столицей и главным финансовым центром является многомиллионный Мумбаи.

Напомним, что один из членов этой банды, Сачин Тапан Бишной, был арестован в Азербайджане в 2023 году и экстрадирован в Индию. Для организации экстрадиции в Баку были направлены сотрудники индийских спецслужб и полиции. Он прибыл в Баку с поддельным паспортом в апреле 2022 года, а в августе был арестован по запросу правоохранительных органов Индии. Наиболее громким преступлением Сачина Бишноя является убийство Сидху Мусевалы – политического активиста и рэпера из штата Пенджаб.

Выяснилось, что еще один индийский гангстер Рохит Годара, возглавивший после ареста Лоуренса Бишноя его преступный синдикат, также некоторое время скрывался в Азербайджане, а затем бежал в Дубай.

Другой лидер банды и друг детства Лоуренса Бишноя, Сунил Мина, также был арестован в Азербайджане в 2024 году и экстрадирован в Индию в апреле 2025 года.

Шубхам Лонкар, член этой банды, был причастен к нескольким перестрелкам, убийствам и покушениям, включая организацию стрельбы у дома известного актера Салмана Хана. Несколько дней назад депутат от ИНК поднял вопрос перед местными властями о деятельности банды Бишноя.

Источники сообщили изданию The Indian Express, что Лонкар перемещается по странам Юго-Восточной Азии после бегства из Индии через Непал вскоре после стрельбы возле дома актера Салмана Хана. Лонкар был арестован индийской полицией в январе 2024 года. Позже он был освобожден под залог и скрылся от правосудия.

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