В НАТО спорят по поводу совместного заявления саммита

По словам источников, знакомых с этим вопросом, сначала союзники, казалось, достигли согласия относительно короткого текста, который лидеры должны одобрить после встречи в Анкаре.

Члены НАТО пытаются согласовать совместное заявление для своего саммита в Анкаре 7-8 июля. Причиной разногласий являются проекты продления топливных трубопроводов альянса в Восточную Европу и продолжительность финансовой поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе переговоров Польша обратилась в альянс с просьбой профинансировать расширение сети трубопроводов НАТО времен Холодной войны на восток. Варшаву поддерживают другие восточноевропейские страны, которые надеялись, что этот вопрос будет решен на саммите прошлого года в Гааге.

Турция также конкурирует за внимание и финансирование собственных планов по расширению трубопроводов в рамках реконструкции инфраструктуры НАТО стоимостью 28 миллиардов долларов, направленной на усиление топливной безопасности альянса.

Отдельно, по словам источников, Италия пыталась смягчить обещание о предоставлении Украине военной помощи до конца 2027 года. Рим утверждал, что упоминание конкретного срока заранее исключало возможность достижения мирного урегулирования войны путем переговоров ранее.

В проекте заявления говорится, что союзники предложат Украине 70 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах, сообщили источники. Эта цифра не включает никаких новых обязательств, а отражает предыдущее ежегодное обещание НАТО в размере 40 миллиардов евро плюс 30 миллиардов евро ежегодно по займам Европейского Союза.

Упоминание о конкретной помощи будет изменено по сравнению с прошлогодним заявлением, в котором не упоминалась финансовая помощь Украине.

Источники Bloomberg, знающие позицию правительства Италии, отметили, что Рим, вероятно, не будет поднимать консенсуса по этому вопросу. Там добавили, что помощь Украине не подвергается сомнению.

Ожидается, что в заявлении саммита в Анкаре также упомянут о важности сохранения свободы судоходства в Ормузском проливе и необходимости предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Россия будет упомянута как «долгосрочная угроза евроатлантической безопасности», как и в заявлении прошлого года.

Напомним, что на саммите НАТО готовится к подписанию ряд крупных соглашений и контрактов, что должно продемонстрировать решимость блока как собственным гражданам, так и внешним силам.