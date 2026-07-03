Динчюрек в Минздраве Азербайджана

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, приветствуя гостей, подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра успешно развивается в различных сферах, в том числе в области здравоохранения. Он отметил наличие благоприятных возможностей для расширения сотрудничества по таким направлениям, как обмен профессиональным опытом, медицинское образование, управление системой здравоохранения, цифровые решения, организация медицинской помощи и другие.

Теймур Мусаев подробно проинформировал делегацию о реформах, реализуемых в последние годы в системе здравоохранения Азербайджана, включая цифровизацию отрасли, модернизацию медицинской инфраструктуры и меры по обеспечению населения качественными медицинскими услугами.

Поблагодарив за теплый прием, министр здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра Хакан Динчюрек отметил, что его страна придает большое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном в сфере здравоохранения. По его словам, обмен опытом в области медицинского образования, подготовки специалистов, организации медицинской помощи, цифрового здравоохранения и медицинского туризма будет полезен для обеих сторон.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки, участия медицинских работников в совместных образовательных программах, развития взаимодействия в области научно-исследовательской деятельности, сотрудничества в сфере медицинского туризма, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.