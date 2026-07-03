Эвтаназия набирает обороты

Число случаев эвтаназии в Нидерландах за последние 25 лет увеличилось более чем в четыре раза — с 2,2 тысяч в 1999 году до 9,9 тысячв 2024 году, при этом доля процедур эвтаназии от общего числа смертей выросла с 1,6% до 5,78%. Об этом говорится в докладе медицинского центра Университета Радбауд в Неймегене.

Согласно итогам исследования, увеличение числа случаев наблюдается во всех возрастных группах. При этом наиболее частой причиной проведения эвтаназии по-прежнему остается рак, однако доля таких случаев сократилась с 90% в 1999 году до 54% в 2024 году.

Одновременно выросло число эвтаназий у пациентов с деменцией, тяжкими психическими расстройствами и сочетанием нескольких заболеваний. На муниципальном уровне самые высокие показатели на протяжении исследуемого периода фиксировались в провинции Северная Голландия, а самые низкие — в Гелдерланде, Зеландии, Оверэйсселе, Утрехте и Южной Голландии.

Авторы исследования связывают рост числа случаев эвтаназии с совокупностью демографических, культурных и других факторов, включая старение населения и увеличение продолжительности жизни людей с хроническими заболеваниями.