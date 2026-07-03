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Kapital Bank располагает крупнейшей сетью обслуживания в стране: 116 филиалов, 51 отделение и 1274 банкомата

17:05 197

Первый банк страны Kapital Bank продолжает расширять свою сеть обслуживания, чтобы сделать банковские услуги еще более удобными и доступными для клиентов. В рамках этой стратегии банк открыл два новых филиала – «İçərişəhər» и «Masazır», построенных в соответствии с новой концепцией обслуживания. Таким образом, сегодня Kapital Bank располагает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане, насчитывающей 116 филиалов, 51 отделение и 1274 банкомата.

Значительная часть повседневных банковских операций уже доступна клиентам в полностью цифровом формате через мобильное приложение Birbank. При этом подход банка основан на том, чтобы независимо от того, где клиент живет или работает, он мог получать одинаково высокий уровень сервиса как в цифровых, так и в физических каналах обслуживания.

Новые филиалы построены в соответствии с полностью обновленной концепцией. Современный интерьер, функциональные зоны обслуживания и комфортные пространства для ожидания создают более удобную и качественную клиентскую среду. Кроме того, в течение 2026 года филиалы «İnşaatçılar», «Xəzər» и «Binəqədi» также были модернизированы в соответствии с новой концепцией и вновь открыты для обслуживания клиентов. В дальнейшем все новые филиалы Kapital Bank будут открываться именно в этом формате.

В новых филиалах клиентам доступен полный спектр банковских продуктов и услуг, включая депозиты, дебетовые и кредитные карты, различные виды кредитов, расчетно-кассовое обслуживание, обмен валюты и другие банковские операции.

Отметим, что Kapital Bank последовательно расширяет свою сеть обслуживания во всех регионах страны, включая Карабах. Сегодня банк также представлен в городах Зангилан, Лачин, Ханкенди, Джебраил и Шуша, расположенных в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Благодаря этому клиенты могут пользоваться банковскими услугами в ближайшем филиале Kapital Bank независимо от того, где они проживают или работают.

Продолжая развивать цифровые банковские решения и расширять крупнейшую сеть обслуживания в стране, Kapital Bank делает банковские услуги еще более доступными для своих клиентов там, где они действительно нужны.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 116 филиалов, 51 отделение и 13 Цифровых Центров по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Заявки на получение наличного кредита и карты Birbank можно оформить в онлайн-формате.

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