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Ормуз «оживает»

17:07 580

За последнюю неделю более чем в четыре раза увеличилось количество рейсов через Ормузский пролив. Эксперты считают, что у судовладельцев возросла уверенность в соблюдении 60-дневного перемирия между США и Ираном. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что за последние семь дней среднее количество отслеживаемых рейсов судов, ежедневно входящих в Персидский залив и выходящих из него, возросло с одного-двух (наблюдавшихся во время конфликта) до восьми по состоянию на 1 июля.

Так, контейнерная судоходная компания Hapag-Lloyd сообщила Financial Times, что четыре судна, ранее застрявшие в Персидском заливе, сменили местонахождение. В то же время компания Maersk заявила, что два ее судна покинули пролив на прошлой неделе.

Издание подчеркивает, что интенсивность движения свидетельствует об уверенности судовладельцев в том, что суда безопасно пройдут спорную акваторию, не подвергшись атакам. Они пытаются воспользоваться относительным спокойствием, чтобы вывести суда, ранее застрявшие в Персидском заливе.

За неделю до 28 июня количество транзитов в Персидский залив и из него, включая «темные рейсы», достигло 258 по сравнению с 41 в первую неделю кризиса в марте. Однако интенсивность судоходства все еще значительно ниже, чем до войны. Для сравнения, до начала конфликта через Ормузский пролив транзитом ежедневно проходило около 135 судов.

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