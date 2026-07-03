Экологи выявили незаконную вырубку растительности в Баку и регионах

В ходе расследования было установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев на пересечении улицы Азера Алиева и Тбилисского проспекта в Насиминском районе Баку, на пересечении улицы Самеда Вургуна и проспекта Вагифа в Насиминском районе, на пересечении улиц Имрана Гасымова, Мирали Гашкая и Мирасадуллы Миргасымова в Насиминском районе, в поселке Сарай Абшеронского района, в селе Муршудоба Хачмазского района, в селе Муганлы Загатальского района, в поселке Миндживан Зангиланского района, а также на участке автомагистрали Габала-Огуз, проходящем через село Зяргярли, был нанесен ущерб озеленению на сумму 211 350 манатов.

Поскольку по размеру ущерба, причиненного растительности, каждый из указанных фактов представляет собой преступление, собранные материалы были направлены в правоохранительные органы для правовой оценки вопроса.