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Экологи выявили незаконную вырубку растительности в Баку и регионах

Ульвия Худиева
17:30 419

Государственная служба экологической безопасности за последнюю неделю выявила незаконную вырубку растительности в Баку, Абшеронском, Хачмазском, Загатальском, Зангиланском и Габалинском районах.

В ходе расследования было установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев на пересечении улицы Азера Алиева и Тбилисского проспекта в Насиминском районе Баку, на пересечении улицы Самеда Вургуна и проспекта Вагифа в Насиминском районе, на пересечении улиц Имрана Гасымова, Мирали Гашкая и Мирасадуллы Миргасымова в Насиминском районе, в поселке Сарай Абшеронского района, в селе Муршудоба Хачмазского района, в селе Муганлы Загатальского района, в поселке Миндживан Зангиланского района, а также на участке автомагистрали Габала-Огуз, проходящем через село Зяргярли, был нанесен ущерб озеленению на сумму 211 350 манатов.

Поскольку по размеру ущерба, причиненного растительности, каждый из указанных фактов   представляет собой преступление, собранные материалы были направлены в правоохранительные органы для правовой оценки вопроса.

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