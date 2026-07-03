800 метров, которые могут поссорить Бишкек и Астану

Кыргызстан официально предложил Казахстану равноценный обмен территориями в районе кыргызского города Токмак, примерно в часе езды от Бишкека. Кыргызская сторона же предлагает передать ей 800-метровый участок казахстанской территории в живописной Чуйской долине у реки Чу для строительства новой платной автомагистрали из Бишкека в город Кемин протяженностью в 150 км. Нынешняя дорога Бишкек — Кемин проходит через небольшой участок казахстанской территории.

В Казахстане с осторожностью восприняли предложение об обмене территориями. Для Астаны вопрос земель — табуированная тема. Против обмена территориями приводят такие аргументы, как неприкосновенность границ, опасность создания прецедента с обменом земель, при котором другие соседние государства также могут поднять вопрос о территориях и т.д. Пока Астана не выразила официальной позиции. В СМИ и социальных сетях идут дискуссии, большинство мнений против обмена землями. На кыргызской стороне не видят ничего опасного в обмене и считают, что отказ от предложения Бишкека может быть политически мотивированным. Как отметил в интервью haqqin.az кыргызский политолог Марс Сариев, суть предложения Кыргызстана в том, чтобы передать Бишкеку во владение 800 метров казахстанской территории, на которой нынешняя извилистая дорога делает петлю: «Нам при строительстве новой дороги следует спрямить маршрут на этом 800-метровом участке, который проходит по казахстанской территории. Данная территория огорожена колючей проволокой казахстанской пограничной службой. Несмотря на границу, Кыргызстан с советских времен пользуется этой проходящей по Казахстану дорогой, а после распада СССР на правах аренды. Мы долгое время предлагали казахам обменять эту территорию. Но Казахстан не соглашается, видимо потому, что ему выгодно держать Кыргызстан за ахиллесову пяту. То есть в случае проблем в отношениях Астана может закрыть этот участок и прервать важный транспортный маршрут Кыргызстана. Дело в том, что по данному маршруту планируется построить также железную дорогу».

По словам Сариева, у Кыргызстана есть положительный опыт обмена равноценными земельными участками с Узбекистаном, в результате которого в состав Кыргызстана перешли два приграничных села — Чонгара и Таш-Тобо. В свою очередь, узбекской стороне были переданы равноценные по площади земли в приграничной зоне. Сариев заявил, что, хотя на 800-метровой казахстанской территории нет никаких населенных пунктов и экономических объектов, власти в Астане, похоже, не соглашаются с предложением Бишкека. По его утверждению, отношения Кыргызстана и Казахстана непростые, при этом кыргызы более родственный народ по языку с казахами, чем с узбеками. «Сейчас Бишкек — участник проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан с выходом на Азербайджан и Турцию. А эта дорога составляет конкуренцию проходящему по казахстанской территории Среднему коридору. Проект Китай – Кыргызстан – Узбекистан вызывает раздражение в Астане», – утверждает политолог. Позицию казахстанской стороны в беседе с haqqin.az представил профессор факультета социальных наук Казахстано-Немецкого университета Рустам Бурнашев.