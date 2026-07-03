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800 метров, которые могут поссорить Бишкек и Астану

Сариев и Бурнашев комментируют для haqqin.az
Джейхун Наджафов
17:29 765

Кыргызстан официально предложил Казахстану равноценный обмен территориями в районе кыргызского города Токмак, примерно в часе езды от Бишкека. Кыргызская сторона же предлагает передать ей 800-метровый участок казахстанской территории в живописной Чуйской долине у реки Чу для строительства новой платной автомагистрали из Бишкека в город Кемин протяженностью в 150 км. Нынешняя дорога Бишкек — Кемин проходит через небольшой участок казахстанской территории.

Кыргызская сторона же предлагает передать ей 800-метровый участок казахстанской территории в живописной Чуйской долине у реки Чу

В Казахстане с осторожностью восприняли предложение об обмене территориями. Для Астаны вопрос земель — табуированная тема. Против обмена территориями приводят такие аргументы, как неприкосновенность границ, опасность создания прецедента с обменом земель, при котором другие соседние государства также могут поднять вопрос о территориях и т.д.

Пока Астана не выразила официальной позиции. В СМИ и социальных сетях идут дискуссии, большинство мнений против обмена землями. На кыргызской стороне не видят ничего опасного в обмене и считают, что отказ от предложения Бишкека может быть политически мотивированным.

Как отметил в интервью haqqin.az кыргызский политолог Марс Сариев, суть предложения Кыргызстана в том, чтобы передать Бишкеку во владение 800 метров казахстанской территории, на которой нынешняя извилистая дорога делает петлю: «Нам при строительстве новой дороги следует спрямить маршрут на этом 800-метровом участке, который проходит по казахстанской территории. Данная территория огорожена колючей проволокой казахстанской пограничной службой. Несмотря на границу, Кыргызстан с советских времен пользуется этой проходящей по Казахстану дорогой, а после распада СССР на правах аренды. Мы долгое время предлагали казахам обменять эту территорию. Но Казахстан не соглашается, видимо потому, что ему выгодно держать Кыргызстан за ахиллесову пяту. То есть в случае проблем в отношениях Астана может закрыть этот участок и прервать важный транспортный маршрут Кыргызстана. Дело в том, что по данному маршруту планируется построить также железную дорогу».

Как отметил в интервью haqqin.az кыргызский политолог Марс Сариев, хотя на 800-метровой казахстанской территории нет никаких населенных пунктов и экономических объектов, власти в Астане, похоже, не соглашаются с предложением Бишкека

По словам Сариева, у Кыргызстана есть положительный опыт обмена равноценными земельными участками с Узбекистаном, в результате которого в состав Кыргызстана перешли два приграничных села — Чонгара и Таш-Тобо. В свою очередь, узбекской стороне были переданы равноценные по площади земли в приграничной зоне.

Сариев заявил, что, хотя на 800-метровой казахстанской территории нет никаких населенных пунктов и экономических объектов, власти в Астане, похоже, не соглашаются с предложением Бишкека.

По его утверждению, отношения Кыргызстана и Казахстана непростые, при этом кыргызы более родственный народ по языку с казахами, чем с узбеками.

«Сейчас Бишкек — участник проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан с выходом на Азербайджан и Турцию. А эта дорога составляет конкуренцию проходящему по казахстанской территории Среднему коридору. Проект Китай – Кыргызстан – Узбекистан вызывает раздражение в Астане», – утверждает политолог.

Позицию казахстанской стороны в беседе с haqqin.az представил профессор факультета социальных наук Казахстано-Немецкого университета Рустам Бурнашев.

Профессор факультета социальных наук Казахстано-Немецкого университета Рустам Бурнашев считает, что в обмене нет никакой необходимости

По его словам, нет никакой необходимости в обмене этих 800 метров казахстанского участка, которые можно проехать за три минуты: «Казахстано-кыргызская граница прошла демаркацию и делимитацию, т.е. чисто территориальных вопросов у Казахстана практически ни с одним соседом нет. Казахстан вообще никак не реагирует на предложение Бишкека об 800-метровом участке. В принципе это технический, а не политический вопрос, являющийся последствием территориального размежевании советского наследия. В рамках Советского Союза мы же выступали не как суверенные государства, в большей степени республики выступали как хозяйствующие субъекты. Не знаю, как на Южном Кавказе, но в Центральной Азии выстраивание территорий больше носило хозяйственный характер, чем политический. Отдельные территории республик связывались с транспортными магистралями через соседнюю республику. К примеру, связь между Ташкентом, Самаркандом и Бухарой проходила через трассу, проложенную через Мактааральский район Казахстана. После распада СССР республики начали осуществлять на этой трассе погранично-таможенный контроль, и Узбекистан был вынужден строить объездную дорогу. И таких зон в Центральной Азии очень много.

Дорога Бишкек – Кемин с 800-метровым казахстанским участком нужна только Кыргызстану. Естественно, Бишкек хочет владеть всей дорогой и предлагает обмен территориями. Пока очевидной негативной реакции со стороны официальной Астаны не было. Но казахстанские пользователи социальных сетей отмечают некоторые риски. Дело в том, что в Казахстане идет достаточно серьезная сакрализация территорий, особенно во взаимодействии с Китаем и Россией. Поэтому население настороженно относится к вопросам территорий, границ и пр. Каким будет ответ Казахстана на обмен территорий, пока остается открытым. Но в случае политизации данного вопроса со стороны общественности скорее всего Астана скажет «нет» обмену. Причем у Казахстана нет никакого экономического интереса в передаче территорий. Обмен был бы для Астаны всего лишь жестом доброй воли. Ну, вот отдали соседу кусочек земли здесь и получили там. Для Казахстана в этом нет никакой выгоды, если не брать во внимание добрососедские отношения».

Бурнашев отмечает, что «между Астаной и Бишкеком иногда возникают сложности, как и между любыми государствами. К примеру, у Казахстана появляются вопросы по сбросу воды. Казахстан критически зависит от Кыргызстана в вопросах водных ресурсов, так как на кыргызской территории формируется значительная часть стока трансграничных рек, важных для южных регионов Казахстана особенно в весенне-осенний период. А Кыргызстан зависит от Казахстана в транзите грузов из Китая и России. И в этих вопросах появляются определенные трения. Но они не конфликтные, так как наши страны являются, так сказать, углубленно экономическими партнерами. Поэтому говорить о том, что Казахстан будет использовать 800-метровый участок дороги в качестве инструмента давления на Кыргызстан, было бы ошибочно».

По его словам, в случае отказа в обмене территориями Бишкеку придется как-то обойти 800-метровую зону или же продолжить арендовать ее у Казахстана.

Бурнашев отметил, что Казахстан проводил обмен территориями в рамках демаркации и делимитации границы с Узбекистаном и отчасти с Китаем. Там были спорные территории, которые не принадлежали ни одной из сторон, и, чтобы снять споры, проводилось что-то вроде квазиобмена территориями.

По мнению политолога, «правительство Казахстана в вопросе обмена будет реагировать в соответствии с настроениями населения. Если население отреагирует негативно, значит обмена не будет». 

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