В Шеки собака покусала пятерых человек

В Шеки пять человек пострадали от укусов собаки.

Как сообщили haqqin.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), примерно в 21:00 в отделение скорой помощи Центральной районной больницы Шеки обратились за помощью от укусов собаки 5 человек: 4 мужчины и 1 женщина. Каждому из пострадавших была оказана необходимая медицинская помощь, всех их вакцинировали от бешенства.

Состояние пострадавших было оценено как стабильное, им было рекомендовано продолжить курс вакцинации под наблюдением врача, после чего они были выписаны домой для амбулаторного лечения.