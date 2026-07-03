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Японию трясет

17:59 246

Землетрясение магнитудой 5.8 зафиксировано в акватории Восточно-Китайского моря у островов архипелага Рюкю (Япония). Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 176 км западу от города Томигусуку на острове Окинава. Очаг находился на глубине 10 км.

Ранее сегодня землетрясение магнитудой 6.1 произошло у островов Кумэ и Мияко на крайнем юго-западе Японии. Очаг землетрясения, по данным Национального метеорологического управления, выполняющего функции сейсмологической службы, располагался очень мелко под дном океана, пока определить его глубину точно не удалось.

Сообщений об угрозе цунами не поступали. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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