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Похороны Али Хаменеи. Новый верховный лидер не будет присутствовать
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Похороны Али Хаменеи. Новый верховный лидер не будет присутствовать

Глава иранской армии: Любым способом отомстим...

18:20 1061

Главнокомандующий иранской армией генерал-майор Амир Хатами пообещал «отомстить за кровь» убитого бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. Он озвучил эти угрозы в кулуарах похорон Хаменеи в Тегеране. Его цитирует Al Jazeera.

По данным телеканала, главнокомандующий Вооруженными силами Ирана поклялся любым способом отомстить США и Израилю за убийство Хаменеи, которое произошло в результате авиаудара 28 февраля.

«С еще большей решимостью мы заявляем врагам иранской нации — Америке и преступному сионистскому режиму, что мы отомстим за кровь мученика-вождя (Хаменеи)», — пригрозил Хатами.

3 июля в Иране началась церемония прощания с Али Хаменеи. Общественные церемонии прощания и траура проходят в «Гранд Мосалла» в Тегеране. В понедельник церемонии продолжатся в Куме, затем в среду пройдут религиозные обряды в Наджафе и Кербале — двух самых почитаемых шиитских святых местах Ирака. Окончательная церемония и захоронение состоятся в Мешхеде в среду. Хаменеи будет похоронен рядом с мавзолеем имама Резы — одной из главных святынь шиитского ислама. По словам чиновников, во время соответствующих церемоний Тегеран, Кум и Мешхед будут закрыты, все государственные и частные учреждения в столице не будут работать с субботы по понедельник; значительная часть центра города будет перекрыта для частного транспорта. Воздушное пространство над Тегераном частично закроют в пятницу и полностью — в понедельник. По-прежнему неясно, появится ли Моджтаба Хаменеи, сын и преемник Али Хаменеи, на главной церемонии в Тегеране. С момента удара, в результате которого погиб его отец, он ни разу не появлялся на публике, и иранские медиа со ссылкой на источники в правительстве сообщают, что по соображениям безопасности его присутствие маловероятно. Моджтаба отсутствовал и на прошедшей в четверг траурной церемонии по своей супруге, погибшей в том же нападении.

С момента назначения верховным лидером Ирана младший Хаменеи обращается к нации исключительно через письменные заявления, которые зачитываются в эфире государственного телевидения.

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