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Офицер призывал к импичменту Трампа. Его арестовали

18:41 543

Полиция Капитолия задержала майора ВВС США, выступившего на мероприятии в поддержку импичмента президента Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC News.

По его информации, военнослужащий американских ВВС Джейсон Уотсон был задержан в среду после выступления на митинге с призывом снять с должности Трампа и вице-президента страны Джей Ди Вэнса. Мероприятие было организовано «Коалицией по отстранению» (Removal Coalition), группой активистов, призывающих законодателей Конгресса США принять меры для импичмента Трампа. На нем присутствовал конгрессмен-демократ Эл Грин, неоднократно вносивший на рассмотрение инициативы об импичменте действующего американского лидера.

Уотсон раскритиковал Трампа и Вэнса за операции в Иране и Венесуэле, а также миграционную политику нынешней администрации. В полиции Капитолия заявили, что любая акция на территории Капитолия без сопровождения члена Конгресса считается незаконной. Там отметили, что Уотсон прибыл к зданию американского законодательного органа в сопровождении конгрессмена. «Когда член Конгресса ушел, наши сотрудники попросили мужчину прекратить незаконную демонстрацию под угрозой задержания. Он отказался подчиняться нашим приказам», — сообщили правоохранители, отметив, что мужчина был задержан по обвинению в «организации скопления людей и создании неудобств».

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