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Россия сбросила авиабомбы на Запорожье и Сумы: есть жертвы

18:51 466

Россия ударила в пятницу, 3 июля, по предприятию в Запорожье управляемыми авиабомбами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

«Российские управляемые авиабомбы атаковали одно из промышленных предприятий. Повреждены помещения», — сказал Федоров, не уточнив, какое предприятие оказалось под ударом. По предварительным данным, в результате атаки один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Жительница Сумской громады получила ранения в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Сумской громаде (территориальной общине), написал в телеграме начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

От удара получили повреждения частные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, добавил он.

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