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Масштабная международная операция «Медуза»: десятки задержанных

18:59 943

Правоохранительные органы девяти стран провели совместную операцию «Медуза», установлены десятки подозреваемых в совершении сексуализированного насилия над своими близкими. Почти все жертвы — женщины, сообщает Deutsche Welle.

В ходе расследования удалось обнаружить несколько онлайн-сетей, состоящих из мужчин. Они усыпляли женщин (в основном своих девушек и жен) с помощью наркотических препаратов, насиловали их, после чего выкладывали фото и видео в интернет, рассказывает DW.

В результате операции задержаны 57 человек. Расследование, проводившееся с апреля 2026 года, затронуло семь стран. Всего удалось выявить 158 жертв, которые на данный момент находятся в безопасности.

Операцию провели Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании совместно с Европолом. Также были привлечены правоохранительные органы Бразилии, Венгрии, Испании, Канады, Нидерландов, США и Франции.

Представители BKA рассказали, что многие жертвы не знали о том, что подверглись сексуализированному насилию. Они находились под действием успокоительных и обезболивающих препаратов и не могли вспомнить произошедшее, почувствовать физические последствия изнасилования.

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