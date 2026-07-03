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Запрет на экспорт топлива: Казахстан принимает меры

19:16 512

Министерство энергетики Казахстана опубликовало проект приказа, согласно которому предусматривается продление действующего запрета на вывоз отдельных видов нефтепродуктов с территории республики с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года, в том числе в государства Евразийского экономического союза.

«В период с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года устанавливается запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза», — говорится в проекте приказа «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан».

В Минэнерго Казахстана также планируют ввести запрет на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина и дизельного топлива, газойля, толуола, ксилола, битума нефтяного в период с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года.

Министерство энергетики Казахстана не в первый раз продлевает запрет на вывоз нефтепродуктов. Изданный в апреле аналогичный приказ продлевает запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом до 21 ноября 2026 года. В Минэнерго пояснили, что принятые меры направлены на обеспечение энергетической безопасности Казахстана и стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов.

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