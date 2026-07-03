Украинцы уничтожили очередной мост в Крыму и еще много чего

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о нанесении в ночь на 3 июля ударов по нескольким объектам россиян в аннексированном Крыму: железнодорожному мосту через Красногвардейский канал, станции РЭБ в районе Артемовки и подразделению радиоэлектронной разведки в Севастополе, передает Интерфакс-Украина.

В Генштабе заявили, что этот мост россияне используют для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Кроме того, добавили в Генштабе ВСУ, были поражены пункт управления БПЛА в районе Украинска Донецкой области и командный пункт россиян в районе Новгорода Запорожской области.