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Украинцы уничтожили очередной мост в Крыму и еще много чего

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о нанесении в ночь на 3 июля ударов по нескольким объектам россиян в аннексированном Крыму: железнодорожному мосту через Красногвардейский канал, станции РЭБ в районе Артемовки и подразделению радиоэлектронной разведки в Севастополе, передает Интерфакс-Украина.

В Генштабе заявили, что этот мост россияне используют для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Кроме того, добавили в Генштабе ВСУ, были поражены пункт управления БПЛА в районе Украинска Донецкой области и командный пункт россиян в районе Новгорода Запорожской области.

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