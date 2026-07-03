США «не пустили» лидера оппозиции Венесуэлы на родину

Частный самолет, на котором лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо собиралась вернуться на родину, развернули в воздухе по приказу руководства США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, Мария Корина Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира и лидер венесуэльской оппозиции в изгнании, пыталась вернуться в Венесуэлу, чтобы поддержать соотечественников после масштабного землетрясения. Она планировала на частном самолете долететь из Вашингтона (округ Колумбия) до Кюрасао, территории под контролем Нидерландов, а оттуда на катере добраться до самой Венесуэлы.

Зафрахтованный ею Hawker 800 получил необходимые разрешения на рейс, самой Мачадо, у которой истек паспорт, разрешили вылет в Кюрасао. Но через час полета пилоты получили приказ чартерной компании вернуться в Вашингтон. Источники сообщили WSJ, что Нидерланды одобрили посадку самолета в Кюрасао, посчитав, что США согласны на возвращение Мачадо в Венесуэлу. Но когда во время полета самолета выяснилось, что это не так, Нидерланды разрешение на посадку отозвали.

WSJ со ссылкой на источники передает, что Белый дом был «раздражен настойчивым желанием» Мачадо вернуться. Такой шаг в руководстве США сочли «несвоевременным политическим трюком», способным дестабилизировать обстановку в Венесуэле. Издание пишет, что на прошлой неделе Белый дом сообщил Мачадо через посредников, что, настаивая на возвращении на родину, она рискует потерять поддержку Дональда Трампа и «подорвать его стратегию» в отношении Венесуэлы.