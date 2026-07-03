140 миллиардов евро военной помощи Украине

Представители 32 членов НАТО достигли соответствующего соглашения за несколько дней до саммита НАТО, который пройдет в Анкаре. Как отмечает Reuters, проект итоговой декларации одобрили послы всех 32 стран альянса. Украине планируется выделить в 2026 и 2027 годах не менее 70 млрд евро в год на военную технику, поддержку и подготовку военных.

Украина получит новую многомиллиардную военную помощь от стран НАТО. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщают западные СМИ.

В эту программу помощи включен принятый ранее пакет военной поддержки ЕС, в рамках которого Киев получит около 60 млрд евро на оборонные расходы до конца 2027 года. Тем самым страны НАТО договорились добавить к этой сумме еще около 80 млрд евро из национальных бюджетов, отмечает dpa. Существенную часть этих средств предоставит Германия, поскольку США прекратили финансирование помощи Украине, пишет немецкое информагентство. В текущем году правительство ФРГ уже выделило 11,5 млрд евро на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и другие вооружения для Украины.

Кроме того, в проекте итоговой декларации саммита НАТО все участники, включая президента США Дональда Трампа, подтверждают приверженность статье 5 Североатлантического договора. «Нападение на одного (члена) является нападением на всех», - указывается в тексте.

Договоренность о новой военной помощи Украине была достигнута по итогам продолжавшихся несколько месяцев консультаций, при этом Германия настаивала на новом пакете помощи. Итоговая декларация двухдневного саммита НАТО будет опубликована 8 июля. В саммите планируется участие президента Украины Владимира Зеленского.