Интерпол искал Сулейманова. Его нашли в Черногории

В результате переговоров, проведенных после запроса Генеральной прокуратуры в Министерство юстиции Черногории и предоставления документов, требуемых в соответствии с международными процедурами, Верховный суд Подгорицы дал согласие на экстрадицию на родину гражданина Азербайджанской Республики Хидаята Немат оглу Сулейманова.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, по уголовному делу, расследуемому Управлением полиции Сумгаита, Х. Сулейманов с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием и обмана представился должностным лицом, обманул потерпевшего, дав ложное обещание выполнить все работы, включая строительство дома на земельном участке, оформленном на имя матери потерпевшего, и получение разрешений от государственных органов, совершил мошенничество, причинив потерпевшему значительный ущерб. Было принято решение о привлечении Х. Сулейманова в качестве обвиняемого в совершении мошенничества. Так как он скрылся от следствия, через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку в отношении него был объявлен международный розыск. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий он был обнаружен и задержан в Черногории. Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры по доставке Х. Сулейманова в Азербайджан.