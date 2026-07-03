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Более 1000 иностранцев приедут на чемпионат мира в Баку

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Отдел спорта
20:06 842

С 27 июля по 2 августа в Баку пройдет чемпионат мира по борьбе среди юношей. Для участия в этом престижном соревновании, которое будет организовано на Национальной гимнастической арене, на данный момент зарегистрировалось более 650 спортсменов из различных стран мира. В общей сложности ожидается более 1000 гостей, которые посетят Азербайджан в связи с чемпионатом мира.

В первые дни чемпионата пройдут поединки по греко-римской борьбе. Затем к соревнованиям присоединятся девушки. В последние дни чемпионата будут определены победители в вольной борьбе.

Поединки будут начинаться ежедневно в 10:30. Медальные схватки стартуют в 18:00. Торжественное открытие чемпионата состоится 27 июля, начало — в 17:15.

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