Хуситы открыли огонь по самолетам Саудовской Аравии

Движение «Ансар Аллах», контролирующее север Йемена и поддерживаемое Ираном, сообщило, что открыло огонь по военным самолетам Саудовской Аравии, которые, по его утверждению, пытались помешать посадке гражданского рейса из Ирана в международном аэропорту Саны.

«Сегодня утром, в пятницу, в 05:20 (06:20 по Баку), боевая авиация саудовского врага нарушила воздушное пространство йеменских провинций в попытке помешать иранскому гражданскому самолету, на борту которого находились более 200 граждан из числа застрявших (за рубежом) раненых и больных, совершить посадку в международном аэропорту Саны», — утверждается в тексте, опубликованном в Telegram-канале движения.