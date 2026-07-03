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Хуситы открыли огонь по самолетам Саудовской Аравии

20:24 726

Движение «Ансар Аллах», контролирующее север Йемена и поддерживаемое Ираном, сообщило, что открыло огонь по военным самолетам Саудовской Аравии, которые, по его утверждению, пытались помешать посадке гражданского рейса из Ирана в международном аэропорту Саны.

«Сегодня утром, в пятницу, в 05:20 (06:20 по Баку), боевая авиация саудовского врага нарушила воздушное пространство йеменских провинций в попытке помешать иранскому гражданскому самолету, на борту которого находились более 200 граждан из числа застрявших (за рубежом) раненых и больных, совершить посадку в международном аэропорту Саны», — утверждается в тексте, опубликованном в Telegram-канале движения.

Боевики указали, что «пресекли эту попытку, атаковав их несколькими ракетами ПВО, и заставили покинуть воздушное пространство».

Хуситы пригрозили Эр-Рияду ударами по саудовским аэропортам и жизненно важным объектам на суше и на море в случае повторения подобных инцидентов. По их словам, ответ последует на любые новые нарушения йеменского воздушного пространства.

Хуситы заявили, что воздушное сообщение между Саной и Тегераном будет продолжено, и поблагодарили Иран за «прорыв воздушной блокады».

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