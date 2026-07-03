Вслед за индийским бензином Россия закупит авиакеросин в Японии

По словам собеседников агентства, в первой половине июля как минимум 200 тысяч баррелей топлива отгрузят в порту Тибы.

Поставки будут осуществляться через нескольких трейдеров. Сначала авиакеросин отправят в Южную Корею, после чего перегрузят с одного танкера на другой в районе южнокорейского порта Йосу. Затем топливо направят в Россию. Конечный пункт назначения неизвестен.

Закупка авиакеросина в Азии станет для России — традиционного экспортера авиатоплива — первой с февраля 2022 года, отмечает Reuters. С 1 июня правительство РФ запретило вывозить керосин за рубеж — наряду с бензином, экспорт которого закрыт с апреля. В 2025 году Россия экспортировала авиатоплива на ‌30 тысяч баррелей в сутки, в первой половине 2026-го — около 13 тысяч, пишет Reuters со ссылкой на данные Kpler.

На фоне топливного кризиса, вызванного ударами украинских беспилотников по нефтяным объектам, Россия вынуждена закупать больше топлива у других стран. Сообщалось, что РФ начала импортировать бензин из Индии. В настоящее время почти во всех регионах России действуют различные ограничения на продажу топлива на АЗС.