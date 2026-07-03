USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Похороны Али Хаменеи: миллионы скорбящих. Галибаф не может сдержать слез...
Новость дня
Похороны Али Хаменеи: миллионы скорбящих. Галибаф не может сдержать слез...

Вслед за индийским бензином Россия закупит авиакеросин в Японии

20:59 262

Россия готовится ввезти партию авиакеросина из Японии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в первой половине июля как минимум 200 тысяч баррелей топлива отгрузят в порту Тибы.

Поставки будут осуществляться через нескольких трейдеров. Сначала авиакеросин отправят в Южную Корею, после чего перегрузят с одного танкера на другой в районе южнокорейского порта Йосу. Затем топливо направят в Россию. Конечный пункт назначения неизвестен.

Закупка авиакеросина в Азии станет для России — традиционного экспортера авиатоплива — первой с февраля 2022 года, отмечает Reuters. С 1 июня правительство РФ запретило вывозить керосин за рубеж — наряду с бензином, экспорт которого закрыт с апреля. В 2025 году Россия экспортировала авиатоплива на ‌30 тысяч баррелей в сутки, в первой половине 2026-го — около 13 тысяч, пишет Reuters со ссылкой на данные Kpler.

На фоне топливного кризиса, вызванного ударами украинских беспилотников по нефтяным объектам, Россия вынуждена закупать больше топлива у других стран. Сообщалось, что РФ начала импортировать бензин из Индии. В настоящее время почти во всех регионах России действуют различные ограничения на продажу топлива на АЗС.

800 метров, которые могут поссорить Бишкек и Астану
800 метров, которые могут поссорить Бишкек и Астану Сариев и Бурнашев комментируют для haqqin.az
17:29 2345
Хуситы открыли огонь по самолетам Саудовской Аравии
Хуситы открыли огонь по самолетам Саудовской Аравии
20:24 729
140 миллиардов евро военной помощи Украине
140 миллиардов евро военной помощи Украине
19:48 1649
Украинцы уничтожили очередной мост в Крыму и еще много чего
Украинцы уничтожили очередной мост в Крыму и еще много чего
19:28 2053
Масштабная международная операция «Медуза»: десятки задержанных
Масштабная международная операция «Медуза»: десятки задержанных
18:59 1939
Глава иранской армии: Любым способом отомстим...
Глава иранской армии: Любым способом отомстим...
18:20 1658
Саранча идет с севера и востока. Готов ли Баку?
Саранча идет с севера и востока. Готов ли Баку? актуальная тема
12:08 3591
Экологи выявили незаконную вырубку растительности в Баку и регионах
Экологи выявили незаконную вырубку растительности в Баку и регионах
17:30 1026
Динчюрек в Минздраве Азербайджана
Динчюрек в Минздраве Азербайджана фото
16:46 1223
Индийский гангстер, посетивший Азербайджан, угрожает депутату
Индийский гангстер, посетивший Азербайджан, угрожает депутату
16:29 3427
Похороны Али Хаменеи: миллионы скорбящих. Галибаф не может сдержать слез...
Похороны Али Хаменеи: миллионы скорбящих. Галибаф не может сдержать слез... фото и видео; обновлено 20:45
20:45 10440

ЭТО ВАЖНО

800 метров, которые могут поссорить Бишкек и Астану
800 метров, которые могут поссорить Бишкек и Астану Сариев и Бурнашев комментируют для haqqin.az
17:29 2345
Хуситы открыли огонь по самолетам Саудовской Аравии
Хуситы открыли огонь по самолетам Саудовской Аравии
20:24 729
140 миллиардов евро военной помощи Украине
140 миллиардов евро военной помощи Украине
19:48 1649
Украинцы уничтожили очередной мост в Крыму и еще много чего
Украинцы уничтожили очередной мост в Крыму и еще много чего
19:28 2053
Масштабная международная операция «Медуза»: десятки задержанных
Масштабная международная операция «Медуза»: десятки задержанных
18:59 1939
Глава иранской армии: Любым способом отомстим...
Глава иранской армии: Любым способом отомстим...
18:20 1658
Саранча идет с севера и востока. Готов ли Баку?
Саранча идет с севера и востока. Готов ли Баку? актуальная тема
12:08 3591
Экологи выявили незаконную вырубку растительности в Баку и регионах
Экологи выявили незаконную вырубку растительности в Баку и регионах
17:30 1026
Динчюрек в Минздраве Азербайджана
Динчюрек в Минздраве Азербайджана фото
16:46 1223
Индийский гангстер, посетивший Азербайджан, угрожает депутату
Индийский гангстер, посетивший Азербайджан, угрожает депутату
16:29 3427
Похороны Али Хаменеи: миллионы скорбящих. Галибаф не может сдержать слез...
Похороны Али Хаменеи: миллионы скорбящих. Галибаф не может сдержать слез... фото и видео; обновлено 20:45
20:45 10440
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться