Договорились встретиться: Нетаньяху рассказал о разговоре с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу вечером, что поговорил с президентом США Дональдом Трампом, поздравил его в преддверии 250-летия независимости Америки, которое будет отмечаться 4 июля, передают израильские СМИ.

Нетаньяху заявил, что лидеры двух стран договорились вскоре встретиться в Соединенных Штатах. Ожидается, что встреча состоится в сентябре в рамках ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.