Договорились встретиться: Нетаньяху рассказал о разговоре с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу вечером, что поговорил с президентом США Дональдом Трампом, поздравил его в преддверии 250-летия независимости Америки, которое будет отмечаться 4 июля, передают израильские СМИ.
Нетаньяху заявил, что лидеры двух стран договорились вскоре встретиться в Соединенных Штатах. Ожидается, что встреча состоится в сентябре в рамках ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«В ходе разговора премьер-министр заявил, что Соединенные Штаты являются гарантом глобальной свободы, и что Израиль высоко ценит тесные связи (с США)», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.
Израильское издание Ynet отмечает, что это заявление было сделано спустя несколько минут после того, как канцелярия премьер-министра выпустила заявление на английском языке, опровергающее сообщение New York Times о том, что администрация Трампа опасалась, что Израиль планирует покушение на министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагкчи и спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа во время переговоров.
«Как обычно, последняя статья в New York Times… — это фейковые новости. Полное искажение реальности», — заявили в канцелярии премьер-министра Израиля.