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Остановил работу крупнейший НПЗ «Лукойла»

21:30 1534

Нефтеперерабатывающий завод «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) со 2 июля остановил переработку нефти после атаки беспилотников, сообщили Reuters два источника в ‌отрасли.

Занимающий 4-е место в России по мощности и 2-е по производству бензина НОРСИ был атакован в четверг. На заводе, крупнейшем среди НПЗ «Лукойла», была повреждена главная установка первичной переработки АВТ-6, которая обеспечивала 53% мощности предприятия.

Еще одна установка — АВТ-5, на которую приходится 25% мощности завода, — была выведена из строя беспилотником 24 июня. С четверга НОРСИ прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, сказали источники Reuters.

НОРСИ стал пятым российским НПЗ, остановившим производство с начала июня. 16 июня прекратил переработку Московский НПЗ «Газпром нефти», ремонт которого, по словам источников Reuters, может затянуться до 2027 года. С 12 июня стоит НПЗ «Танеко» «Татнефти» в Нижнекамске, 10 июня остановился Куйбышевский НПЗ, 1 июня — Волгоградский НПЗ.

С марта украинские дроны не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности. В ближайший месяц увеличить загрузку российских нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, сообщил «Коммерсанту» источник в нефтяной отрасли. По его словам, в этом месяце объемы переработки «в лучшем случае» останутся на июньских уровнях, и то если не будет новых атак на НПЗ.

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