Перстень с 321 бриллиантом и 56 сапфирами Трампу

По сообщению AP со ссылкой на мнение двух независимых ювелиров, стоимость перстня может составлять от $25 тыс. до $35 тыс.

Антверпенский всемирный алмазный центр, который официально представляет и координирует алмазный сектор Бельгии, передал Дональду Трампу золотой перстень в честь 250-летия независимости США.

Перстень Freedom 250 изготовлен антверпенским ювелиром Давидом Готлибом из 18-каратного золота. Изделие украшено 321 бриллиантом, 56 сапфирами, 13 изумрудами и 6 рубинами. Из драгоценных камней на перстне выложен орел, который держит щит и оливковую ветвь, цифры «250» и фраза «250 лет США». Внутри на перстне выгравирована надпись: «Изготовлено в Антверпене для Дональда Джона Трампа».

Антверпенский алмазный центр передал перстень послу США в Бельгии Биллу Уайту, чтобы тот вручил его президенту Трампу.

Дональд Трамп, по данным AP, пока еще не получил этот подарок. В своем видеосообщении он выразил «особую благодарность» своим друзьями из Антверпена за великолепное кольцо.