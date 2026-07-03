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Зеленский сделал заявление об украинском оружии

22:07 1008

Украина вышла на уровень производства «такого объема высокотехнологичных видов оружия», который в долгосрочной перспективе может превзойти «российские возможности». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

«…Важное достижение нашего государства и наших производителей оружия: Украина вышла на способность производить такой объем технологичных видов оружия, который может долгосрочно превысить российские возможности. Сегодня именно этому мы уделили наибольшее внимание», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

По его словам, «говорили также с самими производителями о том, что требуется от государства, от административных решений, от финансирования, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на Россию, ее возможности на фронте, а также на ее способность затягивать войну».

Президент сообщил, что поручил Министерству иностранных дел и Министерству обороны активизировать работу с международными партнерами для привлечения дополнительного финансирования украинского оборонного производства.

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