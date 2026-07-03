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Обесточены более 10 районов Крыма

22:22 563

Более 10 районов аннексированного РФ Крыма полностью или частично остались без электричества после налета украинских беспилотников. Об этом сообщил «советник главы республики» Олег Крючков в социальных сетях.

По словам Крючкова, ситуация с энергоснабжением остается сложной, так как украинские беспилотники атакуют энергетическую систему полуострова практически ежедневно. По его словам, сроки восстановления подачи электроэнергии варьируются от нескольких часов до суток.

Назначенный РФ «глава Крыма» Сергей Аксенов объявил режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за разрушений объектов инфраструктуры. Из-за перебоев с электроснабжением приостановлено движение летних трамваев в Евпатории, а также зафиксированы сбои в работе электричек.

Ранее Силы беспилотных систем ВСУ заявили, что в ночь на 3 июля нанесли удары по электроподстанциям «Белогорск» и «Старый Крым» на территории Крыма.

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