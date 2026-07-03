Аракчи: Израиль планировал удар по иранским переговорщикам

Переговоры в Исламабаде, в которых в роли одного из посредников выступал вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершились рамочным соглашением, подписанным Ираном и США 17 июня.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил сообщения СМИ о том, что, по оценкам американских чиновников, Израиль мог попытаться ликвидировать главных иранских переговорщиков, чтобы сорвать переговоры с США, которые должны были пройти в Пакистане. Об этом информирует телеканал Euronews.

Как писали The New York Times и The Washington Post, во время апрельского раунда переговоров в Вашингтоне резко возросли опасения по поводу угроз в адрес Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа: США попросили региональных союзников предупредить Тегеран, что Израиль может нацелиться на этих чиновников.

The Wall Street Journal также сообщала в марте, что во время кампании израильских ударов по высокопоставленным иранским чиновникам Аракчи и Галибаф могли входить в список целей, однако позже Израиль временно исключил их из этого перечня.

В интервью иранскому государственному телевидению, вышедшему в эфир в пятницу, Аракчи заявил, что знал об угрозе. На вопрос, почему он все равно отправился в Пакистан, министр ответил: «Мы иранцы, мы не боимся умереть за свою нацию. Трусы нападают из-за спины. Мы поехали ради мира в нашем регионе. Теперь вы видите, кто является настоящей раковой опухолью».

По данным The New York Times, тогда Иран принял беспрецедентные меры безопасности, чтобы защитить своих переговорщиков. Когда Галибаф летел в Исламабад на встречу с Вэнсом, истребители ВВС Пакистана сопровождали самолет иранской делегации от иранской границы до Исламабада и обратно, отмечает издание.

На обратном пути, рассказали источники издания, самолет, в котором Галибаф возвращался в Иран после переговоров в Пакистане, вероятно, планировали атаковать израильские истребители. Иранские военные, как сообщалось, тогда зафиксировали истребители ВВС Израиля в воздушном пространстве страны. Самолет с Галибафом экстренно посадили в ближайшем к границе аэропорту, и иранская делегация восемь часов добиралась оттуда до Тегерана по земле.