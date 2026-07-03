Битва за Донбасс: русские штурмуют, украинцы отражают атаки

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3 июля 2026, 23:16 971

Российские войска активизировали штурмовые действия к югу от города Лиман в Донецкой области, пытаясь продвинуться в направлении Славянска и избежать боев непосредственно за город Лиман, сообщает украинский аналитический проект DeepState.

По данным аналитиков, россияне проводят активные штурмы в районах Озерного и Кривой Луки. Несмотря на продвижение, российские войска несут потери. Основной целью россияне называют выход на рубеж Райгородка для дальнейшего развития наступления на Славянск и Славянскую агломерацию.

В DeepState отмечают, что российское командование пытается обойти Лиман, поскольку предыдущие попытки войти в город заканчивались значительными потерями.

По оценке DeepState, линия Николаевка – Орихуватка - Никоноровка является последним важным рубежом перед возможными боями за город.

Также аналитики отмечают, что критической остается ситуация в районе Ямполя, где Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции.

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