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В Сирии снова взрыв: теперь у военного аэродрома, есть погибшие

3 июля 2026, 23:37 347

В районе военного объекта в сирийской провинции Хомс произошла детонация боеприпаса, погибли несколько человек, сообщили в пресс-службе провинции.

Опасный инцидент произошел вблизи военного аэродрома Т-4 на трассе Хомс — Пальмира. Жертвами детонации взрывного устройства стали пять человек, которые несколькими днями ранее тайно проникли на прилегающую к объекту местность.

Накануне недалеко от Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв, унесший жизни нескольких человек и оставивший множество раненых.

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