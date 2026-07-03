В Сирии снова взрыв: теперь у военного аэродрома, есть погибшие

В районе военного объекта в сирийской провинции Хомс произошла детонация боеприпаса, погибли несколько человек, сообщили в пресс-службе провинции.

Опасный инцидент произошел вблизи военного аэродрома Т-4 на трассе Хомс — Пальмира. Жертвами детонации взрывного устройства стали пять человек, которые несколькими днями ранее тайно проникли на прилегающую к объекту местность.

Накануне недалеко от Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв, унесший жизни нескольких человек и оставивший множество раненых.