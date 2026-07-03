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В Ханкенди открылся Call-центр Банка ABB

3 июля 2026, 23:55 170

В Ханкенди состоялось открытие нового Call-центра Банка ABB. В Call-центре, расположенном в Ханкендинском бизнес-центре, созданы все необходимые условия для предоставления информационной поддержки по продуктам и услугам Банка ABB.

Центр начинает свою деятельность с 10 сотрудниками. Здесь будет оказываться поддержка всем клиентам: независимо от того, в какой точке мира находится человек, он сможет связаться с Ханкендинским Call-центром, как и с Call-центром в Баку, и получить необходимую помощь.

Цель создания Call-центра в Ханкенди — обеспечение непрерывной коммуникации с клиентами, перевод в регионы некоторых структурных подразделений Банка ABB, деятельность которых возможна за пределами столицы, а также поддержка социально-экономического развития Карабаха и повышение занятости в регионе.

Реализуя такие проекты, Банк ABB также способствует развитию человеческого капитала, создавая карьерные возможности для местных кадров.

Это первый Call-центр, созданный в Ханкенди среди бизнес-структур страны. Отметим, что Банк ABB также стал первым банком, открывшим филиал в Ханкенди. В настоящее время у Банка есть филиалы как в Ханкенди, так и в Шуше.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах банка в социальных сетях.

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