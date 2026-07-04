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В Кремле заявили о полном захвате Константиновки

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Президенту РФ Владимиру Путину доложили о полном «освобождении» города Константиновка в Донецкой области Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не приведя объективных доказательств этого.

Песков рассказал, что президент РФ посетил один из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск, где заслушал доклад Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО. «Главная новость — полностью взята Константиновка», — сообщил Песков

В последние недели Россия сообщала, что ее войска берут Константиновку под контроль. Вооруженные силы Украины подтверждали, что российские солдаты проникают в город, но пока не признавали потерю одного из сильно укрепленных городов на севере Донецкой области.

Как сообщил Песков, командующие группировками российских войск доложили Путину о «положительной динамике наступления войск РФ по всей длине фронта».

Кроме этого, по словам Пескова, Путин сообщил о «плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях». Как сообщил Песков, Путин заявил, что Россия будет расширять эту «зону безопасности», если ВСУ продолжат наносить удары по российской инфраструктуре.

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