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Очереди к российским заправкам видны из космоса

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Очередь к автозаправочной станции в Забайкальском крае РФ попала на спутниковый снимок Airbus, сделанный утром 3 июля, сообщил эксперт BBC Verify по спутниковым данным Пол Браун.

На изображении виден ряд машин у заправки «Роснефти» в поселке Атамановка возле Читы. Накануне в Сети появилось видео этой очереди, снятое 2 июля, — ее длина составила около 4,5 километра. По оценке «Медузы», количество машин, стоящих в очереди, может достигать 800.

На кадрах видна АЗС «Роснефти», которая получает топливо с Хабаровского НПЗ компании ННК, этот завод не подвергался украинским атакам, отмечает «Медуза».

Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности 25 июня из-за дефицита бензина. К настоящему моменту BBC Verify подтвердила подлинность видео с очередями на заправках уже в 13 регионах России, включая Москву и Московскую область. 

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