ЧМ-2026: Египет вышел в 1/8 финала, одолев Австралию

В Далласе состоялся один из трех последних матчей 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Отношения выясняли сборные Австралии и Египта. Игровое время матча завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее были египтяне — 4:2.
На 13-й минуте Эмам Ашур ударом головой вывел египтян вперед. На 55-й минуте Мохамед Хани тоже головой отправил мяч в собственные ворота.
В серии пенальти у австралийцев не смогли забить Гарри Суттар, пробивший выше ворот, и Лукас Херрингтон, попавший в перекладину.
В 1/8 финала Египет сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.