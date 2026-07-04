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ЧМ-2026: Египет вышел в 1/8 финала, одолев Австралию

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Отдел спорта
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В Далласе состоялся один из трех последних матчей 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Отношения выясняли сборные Австралии и Египта. Игровое время матча завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее были египтяне — 4:2.

На 13-й минуте Эмам Ашур ударом головой вывел египтян вперед. На 55-й минуте Мохамед Хани тоже головой отправил мяч в собственные ворота.

В серии пенальти у австралийцев не смогли забить Гарри Суттар, пробивший выше ворот, и Лукас Херрингтон, попавший в перекладину.

В 1/8 финала Египет сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

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