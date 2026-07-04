Болгария ставит условия

Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал условия поддержки 21-го пакета санкций Евросоюза против России, передает BNR News.

В ходе сессии вопросов и ответов в болгарском парламенте Радев заявил, что София выступит против предложенного Евросоюзом 21-го пакета санкций против России, если из списка не будут исключены патриарх Кирилл и соучредитель компании «Лукойл» в Болгарии Вагит Алекперов. Причина отказа — необходимость защиты энергетических интересов Болгарии.

На вопрос о возможности введения санкций против российского патриарха Кирилла Радев ответил, что его не интересует сама личность, но подчеркнул, что патриарх Кирилл является главой Русской православной церкви.