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Новый рекорд Месси: 30 матчей и 20 голов на чемпионатах мира

Отдел спорта
05:55 254

Каждый новый матч и каждый следующий гол Лионеля Месси на чемпионате мира - это новые рекорды и достижения.

Сегодня в матче 1/16 финала с Кабо-Верде (3:2) Месси забил седьмой гол на этом чемпионате мира и 20-й на всех мундиалях. Он лучший бомбардир нынешнего турнира, а также лучший снайпер в истории ЧМ, но за ним гонится Килиан Мбаппе, на счету которого соответственно 6 и 18 мячей.

Месси забил в восьмом матче ЧМ подряд. Это рекордная серия в истории чемпионатов мира. По шесть раз удалось отличиться французу Жюсту Фонтену в 1958 году и бразильцу Жаирзиньо в 1970 году.

Для 39-летнего Лионеля это 918-й гол в карьере. Он провел 1160 матчей во всех турнирах. За сборную Месси сыграл 203 раза и забил 124 гола. Больше игр за национальную команду только у Криштиану Роналду.

Для сравнения: у португальца 976 голов в 1328 играх. Он является рекордсменом по голам и играм за сборную - 146 мячей в 232 матче.

Но Месси первым в истории провел 30 матчей на ЧМ. Второе место у Криштиану - 26 игр.

На чемпионатах мира Месси забивал сборным 14 стран. Второе место делят бразилец Роналдо, а также немцы Мирослав Клозе и Юрген Клинсманн – по 10 стран.

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