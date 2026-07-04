«Карабах» получил «чешский подарок» от УЕФА

Путь вице-чемпиона Азербайджана «Карабаха» в основной этап Лиги Европы будет легче, чем планировалось. Все благодаря решению УЕФА, отстранившему от еврокубков чешский клуб «Карвина». Обладатель Кубка Чехии наказан за то же, за что и наш «Туран-Товуз» - договорные матчи.
Итак, «Карвина» была лишена права играть в Лиге Европы. Этот клуб благодаря высокому рейтингу Чехии должен был стартовать с раунда плей-офф Лиги Европы. Теперь место «Карвины» на этой стадии займет достаточно именитая «Виктория» из Пльзени, которая должна была начинать со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. А вместо «Виктории» во 2-м раунде сыграет «Градец Кралове».
Но вернемся к «Карабаху». Команда Гурбана Гурбанова, рейтинг которой равен 42,750 балла, при жеребьевке 1-го раунда была «сеяной» и получила в соперники скромную исландскую «Вестри». Первый матч между командами состоится 9 июля в Баку, ответный - 16 июля в в Рейкьявике. Уже состоялась и жеребьевка 2-го раунда. Тут «Карабах» также был «сеяным», и ему достался победитель пары ЦСКА (София, Болгария) - «Дерри Сити» (Ирландия).
Жеребьевка 3-го раунда пройдет 20 июля, до старта 2-го раунда. Верим, что «Карабах» справится с «Вестри» и примет в ней участие. Планировалось, что тут «Карабах» будет «несеяным». В таком случае он мог наткнуться на такие «сеяные» команды, как португальская «Бенфика», шотландский «Рейнджерс», венгерский «Ференцварош», датский «Мидтьюлланд», греческий ПАОК, австрийский «Зальцбург» и все ту же чешскую «Викторию». Но так как клуб из Пльзени с рейтингом 50,500 балла теперь стартует с раунда плей-офф, то его место в числе «сеяных» займет именно «Карабах» - самый рейтинговый среди «несеяных».
Теперь список потенциальных соперников «Карабаха» в 3-м раунде полегче. На данный момент это:
«Ягеллония» (Польша);
победитель пары «Хаммарбю» (Швеция) - «Андерлехт» (Бельгия);
победитель пары «Тромсе» (Норвегия) - «Градец Кралове» (Чехия);
одна команда из тройки «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Шериф» (Молдова), «Алюминий» (Словения);
одна команда из тройки «Пафос» (Кипр), «Хайдук» (Хорватия), «Жилина» (Словакия);
неудачник пары из Лиги чемпионов «Штурм» (Австрия) - «Хартс» (Шотландия)
неудачник пары из Лиги чемпионов «Фенербахче» (Турция) - «Гурник» (Польша).
В раунде плей-офф «Карабах» изначально должен был быть «сеяным» и остается в этом же статусе. Здесь о потенциальных соперниках говорить пока рано. Картина начнет вырисовываться после 2-го раунда
Таким образом, летом мы точно не увидим в Баку «Бенфику», которую «Карабах» в прошедшем сезоне Лиги чемпионов обыграл в Португалии со счетом 3:2. Лиссабонцы могут сыграть с многократным чемпионом Азербайджана уже в основной стадии Лиги Европы, если обе команды преодолеют квалификацию и если так распорядится жребий. Впрочем, существует вариант, при котором оба клуба могут оказаться в основном этапе Лиги конференций. Но хочется верить, что «Карабах» не вылетит из Лиги Европы. Во всяком случае сейчас, после «чешского» решения УЕФА, шансов преодолеть квалификацию у обновленного коллектива Гурбана Гурбанова гораздо больше.