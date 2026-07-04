«Карабах» получил «чешский подарок» от УЕФА

Путь вице-чемпиона Азербайджана « Карабах а» в основной этап Лиги Европы будет легче, чем планировалось. Все благодаря решению УЕФА, отстранившему от еврокубков чешский клуб «Карвина». Обладатель Кубка Чехии наказан за то же, за что и наш «Туран-Товуз» - договорные матчи.

Итак, «Карвина» была лишена права играть в Лиге Европы. Этот клуб благодаря высокому рейтингу Чехии должен был стартовать с раунда плей-офф Лиги Европы. Теперь место «Карвины» на этой стадии займет достаточно именитая «Виктория» из Пльзени, которая должна была начинать со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. А вместо «Виктории» во 2-м раунде сыграет «Градец Кралове».

Но вернемся к «Карабаху». Команда Гурбана Гурбанова, рейтинг которой равен 42,750 балла, при жеребьевке 1-го раунда была «сеяной» и получила в соперники скромную исландскую «Вестри». Первый матч между командами состоится 9 июля в Баку, ответный - 16 июля в в Рейкьявике. Уже состоялась и жеребьевка 2-го раунда. Тут «Карабах» также был «сеяным», и ему достался победитель пары ЦСКА (София, Болгария) - «Дерри Сити» (Ирландия).

Жеребьевка 3-го раунда пройдет 20 июля, до старта 2-го раунда. Верим, что «Карабах» справится с «Вестри» и примет в ней участие. Планировалось, что тут «Карабах» будет «несеяным». В таком случае он мог наткнуться на такие «сеяные» команды, как португальская «Бенфика», шотландский «Рейнджерс», венгерский «Ференцварош», датский «Мидтьюлланд», греческий ПАОК, австрийский «Зальцбург» и все ту же чешскую «Викторию». Но так как клуб из Пльзени с рейтингом 50,500 балла теперь стартует с раунда плей-офф, то его место в числе «сеяных» займет именно «Карабах» - самый рейтинговый среди «несеяных».