Что происходит в Петербурге?

Атаке украинских беспилотников утром 4 июля подвергся Санкт-Петербург, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности», — написал он.
В городе возможны перебои в работе мобильного интернета, предупредил Беглов.
Позже губернатор сообщил, что в ходе атаки был нанесен удар по нефтяному терминалу, обошлось без пострадавших.
July 4, 2026
*** 10:07
ВСУ ударили по Петербургскому нефтяному терминалу, на его территории начался пожар, сообщают телеграм-каналы.
July 4, 2026
*** 09:57
Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Аэропорт Пулково в Петербурге приостановил работу на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область.
По данным воздушной гавани, задерживаются 37 рейсов, еще 11 отменены, а 10 самолетов направили на запасные аэродромы.