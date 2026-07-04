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Что происходит в Петербурге?

обновлено 11:14; видео
11:14 2238

Атаке украинских беспилотников утром 4 июля подвергся Санкт-Петербург, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности», — написал он.

В городе возможны перебои в работе мобильного интернета, предупредил Беглов.

Позже губернатор сообщил, что в ходе атаки был нанесен удар по нефтяному терминалу, обошлось без пострадавших.

*** 10:07

ВСУ ударили по Петербургскому нефтяному терминалу, на его территории начался пожар, сообщают телеграм-каналы.

*** 09:57 

Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Аэропорт Пулково в Петербурге приостановил работу на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область.

По данным воздушной гавани, задерживаются 37 рейсов, еще 11 отменены, а 10 самолетов направили на запасные аэродромы.

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