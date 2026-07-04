Что происходит в Петербурге?

Атаке украинских беспилотников утром 4 июля подвергся Санкт-Петербург, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности», — написал он.

В городе возможны перебои в работе мобильного интернета, предупредил Беглов.

Позже губернатор сообщил, что в ходе атаки был нанесен удар по нефтяному терминалу, обошлось без пострадавших.