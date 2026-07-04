ЕС ввел санкции против российских ученых

Совет Европейского союза принял решение о введении ограничительных мер против шести граждан России, которых в ЕС связывают с разработкой и распространением химического оружия, включая токсин эпибатидин.

В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечается, что это вещество, по данным европейской стороны, было обнаружено в образцах, взятых из тела Алексея Навального после его смерти в российской исправительной колонии, что позволило сделать вывод о высокой вероятности отравления этим веществом.

В санкционный список включены ученые и исследователи, работающие в военной сфере. Среди них сотрудники Научного центра «Сигнал» (Signal Scientific Centre, также SC Signal), где, как утверждается, проводились исследования и публиковались работы по синтезу эпибатидина, что, по оценке ЕС, может свидетельствовать об участии в его разработке как химического оружия. В частности, под ограничения попал руководитель лаборатории центра Игорь Бабкин.

Также в список включена Ирина Деревягина, аналитик по химическим исследованиям в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в ЕС считают ключевой структурой российской программы химического оружия. Еще одним фигурантом стал Михаил Гуцалюк, руководитель подразделения по организации научной работы и подготовке научно-педагогических кадров в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

В общей сложности режим ограничительных мер ЕС по противодействию применению и распространению химического оружия теперь охватывает 31 физическое и 6 юридических лиц.

Для включенных в санкционный список предусмотрено замораживание активов, а также запрет на предоставление им любых финансовых или экономических ресурсов. Кроме того, введен запрет на въезд на территорию стран Европейского союза.