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Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…
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Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…

Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…

10:44 657

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Как сообщает haqqin.az, информация об этом размещена на официальном сайте главы АР.

В письме Ильхам Алиев поздравил коллегу и американский народ с 250-летием независимости США.

В письме президент Алиев выразил удовлетворение успешным развитием отношений между Азербайджаном и США, подчеркнул, что Баку высоко ценит стратегическое партнерство с США, а также выразил признательность за большое внимание и поддержку, которые Дональд Трамп неизменно оказывает делу укрепления межгосударственных связей между двумя странами.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что Хартия о стратегическом партнерстве, подписанная в феврале и поднявшая азербайджано-американские отношения на качественно новый этап, придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества не только в традиционных сферах — экономике, энергетике и безопасности, — но и в таких важных направлениях, как цифровая трансформация, искусственный интеллект и другие перспективные области.

Глава нашего государства высоко оценил решительные усилия Дональда Трампа по продвижению мирной повестки на Южном Кавказе и обеспечению устойчивого развития. По его мнению, итоги исторической трехсторонней встречи, состоявшейся 8 августа прошлого года в Белом доме, создали в нашем регионе совершенно новую позитивную атмосферу и ситуацию. Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Азербайджан и Армения живут в условиях мира и развивают торговые отношения.

Президент Алиев особо отметил неизменную поддержку США в реализации инфраструктурных проектов, способствующих стабильности и процветанию региона, в частности реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания», который обеспечит альтернативное, надежное и безопасное сообщение между Азией и Европой.

В заключение Ильхам Алиев отметил, что Баку придает большое значение развитию обладающего большим потенциалом взаимовыгодного сотрудничества с Соединёнными Штатами, выразил уверенность в том, что, в полной мере используя этот потенциал, две страны совместными усилиями смогут укрепить межгосударственные отношения и еще больше углубить стратегическое партнерство.

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