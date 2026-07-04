Страшный пожар в Баку: есть погибший и раненые

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о взрыве в жилом доме, расположенном на улице Умида Алекперова в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе предварительной оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар.

Сотрудники МЧС в короткие сроки потушили пожар, не дав ему распространиться.

В результате пожара на площади 50 квадратных метров сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат, расположенных на первом этаже дома общей площадью 250 квадратных метров, принадлежащего разным гражданам.

В результате инцидента 3 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, спасателями было извлечено тело гражданина 2010 года рождения.

В связи с происшествием соответствующими структурами проводится расследование.