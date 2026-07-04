USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…
Новость дня
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…

Страшный пожар в Баку: есть погибший и раненые

10:49 958

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о взрыве в жилом доме, расположенном на улице Умида Алекперова в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе предварительной оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар.

Сотрудники МЧС в короткие сроки потушили пожар, не дав ему распространиться.

В результате пожара на площади 50 квадратных метров сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат, расположенных на первом этаже дома общей площадью 250 квадратных метров, принадлежащего разным гражданам.

В результате инцидента 3 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, спасателями было извлечено тело гражданина 2010 года рождения.

В связи с происшествием соответствующими структурами проводится расследование.

Иранцев отговаривают идти на похороны Хаменеи
Иранцев отговаривают идти на похороны Хаменеи
11:30 57
Трамп: «Мы дали Ирану неделю, потому что мы милые»
Трамп: «Мы дали Ирану неделю, потому что мы милые»
10:52 508
Страшный пожар в Баку: есть погибший и раненые
Страшный пожар в Баку: есть погибший и раненые
10:49 959
Аш-Шараа собрал парламент по кусочкам. Туркманы, курды, друзы... и актриса
Аш-Шараа собрал парламент по кусочкам. Туркманы, курды, друзы... и актриса Абдулкерим Ага комментирует для haqqin.az
3 июля 2026, 22:17 3281
ЕС ввел санкции против российских ученых
ЕС ввел санкции против российских ученых
10:18 671
Воевали, хвалили, теперь критикуют. На что Москва подбивает Тбилиси?
Воевали, хвалили, теперь критикуют. На что Москва подбивает Тбилиси? наша аналитика
02:13 4434
Что происходит в Петербурге?
Что происходит в Петербурге? обновлено 11:14; видео
11:14 2250
ЧМ-2026: Месси забил один гол, а Кабо-Верде — два; Колумбия и Египет прошли дальше
ЧМ-2026: Месси забил один гол, а Кабо-Верде — два; Колумбия и Египет прошли дальше видео, обновлено 07:34
07:34 4773
«Карабах» получил «чешский подарок» от УЕФА
«Карабах» получил «чешский подарок» от УЕФА «Бенфика» летом в Баку не приедет
06:17 2655
Армяно-греческий альянс и Конгресс атакуют Турцию. Но Трамп непреклонен
Армяно-греческий альянс и Конгресс атакуют Турцию. Но Трамп непреклонен наш обзор; все еще актуально
01:39 3898
Тревожное заявление премьера Польши: Ближайшие месяцы могут быть критическими
Тревожное заявление премьера Польши: Ближайшие месяцы могут быть критическими обновлено 01:37
01:37 6683

ЭТО ВАЖНО

Иранцев отговаривают идти на похороны Хаменеи
Иранцев отговаривают идти на похороны Хаменеи
11:30 57
Трамп: «Мы дали Ирану неделю, потому что мы милые»
Трамп: «Мы дали Ирану неделю, потому что мы милые»
10:52 508
Страшный пожар в Баку: есть погибший и раненые
Страшный пожар в Баку: есть погибший и раненые
10:49 959
Аш-Шараа собрал парламент по кусочкам. Туркманы, курды, друзы... и актриса
Аш-Шараа собрал парламент по кусочкам. Туркманы, курды, друзы... и актриса Абдулкерим Ага комментирует для haqqin.az
3 июля 2026, 22:17 3281
ЕС ввел санкции против российских ученых
ЕС ввел санкции против российских ученых
10:18 671
Воевали, хвалили, теперь критикуют. На что Москва подбивает Тбилиси?
Воевали, хвалили, теперь критикуют. На что Москва подбивает Тбилиси? наша аналитика
02:13 4434
Что происходит в Петербурге?
Что происходит в Петербурге? обновлено 11:14; видео
11:14 2250
ЧМ-2026: Месси забил один гол, а Кабо-Верде — два; Колумбия и Египет прошли дальше
ЧМ-2026: Месси забил один гол, а Кабо-Верде — два; Колумбия и Египет прошли дальше видео, обновлено 07:34
07:34 4773
«Карабах» получил «чешский подарок» от УЕФА
«Карабах» получил «чешский подарок» от УЕФА «Бенфика» летом в Баку не приедет
06:17 2655
Армяно-греческий альянс и Конгресс атакуют Турцию. Но Трамп непреклонен
Армяно-греческий альянс и Конгресс атакуют Турцию. Но Трамп непреклонен наш обзор; все еще актуально
01:39 3898
Тревожное заявление премьера Польши: Ближайшие месяцы могут быть критическими
Тревожное заявление премьера Польши: Ближайшие месяцы могут быть критическими обновлено 01:37
01:37 6683
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться