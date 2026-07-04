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Иранцев отговаривают идти на похороны Хаменеи

11:30 1293

Иранский парламентарий Мортеза Махмуди заявил, что в социальных сетях развернулась «подозрительная» кампания, направленная на то, чтобы отговорить людей от посещения похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранцев предупреждают об опасности больших скоплений людей.

«Со вчерашнего дня в киберпространстве распространилась подозрительная информация, направленная на то, чтобы помешать людям присутствовать на похоронной церемонии лидера под предлогом скопления людей, и она быстро распространилась!» — написал Махмуди в X.

Между тем в Иране ожидают, что в течение следующих трех дней к прощанию с аятоллой присоединятся 15-20 млн человек.

На время похорон закрыты аэропорты Тегерана. В состояние повышенной готовности приведены 2,5 тысячи бригад скорой помощи, 21 вертолет, 100 беспилотников, тысячи спасателей и более двух десятков больниц.

Напомним, в иранской новейшей истории было как минимум два случая массовой давки на похоронах верховных лидеров. Летом 1989 года погребение аятоллы Рухоллы Хомейни сопровождалось массовыми беспорядками: люди стремились дотронуться до гроба, из-за чего он перевернулся. В давке погибли восемь человек, а число травмированных превысило 11 тысяч.

В 2020 году похороны генерала КСИР Касема Сулеймани также привели к давке, в которой погибли не менее 56 участников процессии, а травмы различной степени тяжести получили около 2 тысяч человек.

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