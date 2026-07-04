Британцы хотят вернуться. Европа раздражена

Великобритания хочет получить право голоса в ключевых комитетах Евросоюза, однако это стремление «раздражает» ЕС, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Великобританию интересует присоединение к комитетам, занимающимся доработкой правил в области сельского хозяйства, а также рынков углеродных квот и электроэнергии блока.

«Мы восстанавливаем наши отношения с ЕС, чтобы стимулировать торговлю, сократить бюрократические проволочки и создать больше возможностей для молодежи», — рассказал британский чиновник.

По словам источников агентства, Евросоюз не одобряет идею «сопричастности» без членства. Кроме того, Еврокомиссия заняла позицию, согласно которой Великобритания не имеет права на подобное участие.