USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…
Новость дня
Алиев – Трампу: Мы высоко ценим…

Макрон возвращает «Шарля де Голля»

11:41 1019

Авианосец «Шарль де Голль» возвращается в свой порт приписки в Тулоне, в то время как часть французских военно-морских сил останется развернутой в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил в соцсети Х президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя изменения в оперативной конфигурации французского присутствия.

По словам Макрона, Франция ранее направила в регион противоминные силы, включая два тральщика, а также два фрегата и морской патрульный самолет. Эти средства, как отметил президент Франции, были готовы действовать совместно с партнерами для обеспечения безопасности судоходства и возобновления полноценной навигации в районе Ормузского пролива.

Макрон связал корректировку развертывания с изменением обстановки и развитием дипломатических процессов. В частности, он отметил подписание 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который, по его словам, стал важным шагом в направлении региональной стабильности и подтвердил необходимость обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Президент Франции также подчеркнул, что решение о частичном выводе сил было принято после консультаций с султаном Омана и с учетом текущих оперативных потребностей.

Несмотря на возвращение авианосной ударной группы, противоминные силы и их сопровождение остаются в регионе и сохраняют готовность к действиям совместно с союзниками.

Макрон отметил, что Франция продолжит внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости корректировать своё военное присутствие в зависимости от изменения условий безопасности в регионе.

Президент Литвы заговорил о расколе НАТО
Президент Литвы заговорил о расколе НАТО
12:03 670
Дефицит бензина шагает по России
Дефицит бензина шагает по России
11:54 1018
Макрон возвращает «Шарля де Голля»
Макрон возвращает «Шарля де Голля»
11:41 1020
Британцы хотят вернуться. Европа раздражена
Британцы хотят вернуться. Европа раздражена
11:36 1226
Иранцев отговаривают идти на похороны Хаменеи
Иранцев отговаривают идти на похороны Хаменеи
11:30 1297
Трамп: «Мы дали Ирану неделю, потому что мы милые»
Трамп: «Мы дали Ирану неделю, потому что мы милые»
10:52 1197
Страшный пожар в Баку: есть погибший и раненые
Страшный пожар в Баку: есть погибший и раненые
10:49 2452
Аш-Шараа собрал парламент по кусочкам. Туркманы, курды, друзы... и актриса
Аш-Шараа собрал парламент по кусочкам. Туркманы, курды, друзы... и актриса Абдулкерим Ага комментирует для haqqin.az
3 июля 2026, 22:17 3511
ЕС ввел санкции против российских ученых
ЕС ввел санкции против российских ученых
10:18 1137
Воевали, хвалили, теперь критикуют. На что Москва подбивает Тбилиси?
Воевали, хвалили, теперь критикуют. На что Москва подбивает Тбилиси? наша аналитика
02:13 4989
Что происходит в Петербурге? Заявление Зеленского
Что происходит в Петербурге? Заявление Зеленского обновлено 12:22; видео
12:22 4704

ЭТО ВАЖНО

Президент Литвы заговорил о расколе НАТО
Президент Литвы заговорил о расколе НАТО
12:03 670
Дефицит бензина шагает по России
Дефицит бензина шагает по России
11:54 1018
Макрон возвращает «Шарля де Голля»
Макрон возвращает «Шарля де Голля»
11:41 1020
Британцы хотят вернуться. Европа раздражена
Британцы хотят вернуться. Европа раздражена
11:36 1226
Иранцев отговаривают идти на похороны Хаменеи
Иранцев отговаривают идти на похороны Хаменеи
11:30 1297
Трамп: «Мы дали Ирану неделю, потому что мы милые»
Трамп: «Мы дали Ирану неделю, потому что мы милые»
10:52 1197
Страшный пожар в Баку: есть погибший и раненые
Страшный пожар в Баку: есть погибший и раненые
10:49 2452
Аш-Шараа собрал парламент по кусочкам. Туркманы, курды, друзы... и актриса
Аш-Шараа собрал парламент по кусочкам. Туркманы, курды, друзы... и актриса Абдулкерим Ага комментирует для haqqin.az
3 июля 2026, 22:17 3511
ЕС ввел санкции против российских ученых
ЕС ввел санкции против российских ученых
10:18 1137
Воевали, хвалили, теперь критикуют. На что Москва подбивает Тбилиси?
Воевали, хвалили, теперь критикуют. На что Москва подбивает Тбилиси? наша аналитика
02:13 4989
Что происходит в Петербурге? Заявление Зеленского
Что происходит в Петербурге? Заявление Зеленского обновлено 12:22; видео
12:22 4704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться