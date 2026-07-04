Макрон возвращает «Шарля де Голля»

Авианосец «Шарль де Голль» возвращается в свой порт приписки в Тулоне, в то время как часть французских военно-морских сил останется развернутой в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил в соцсети Х президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя изменения в оперативной конфигурации французского присутствия.

По словам Макрона, Франция ранее направила в регион противоминные силы, включая два тральщика, а также два фрегата и морской патрульный самолет. Эти средства, как отметил президент Франции, были готовы действовать совместно с партнерами для обеспечения безопасности судоходства и возобновления полноценной навигации в районе Ормузского пролива.

Макрон связал корректировку развертывания с изменением обстановки и развитием дипломатических процессов. В частности, он отметил подписание 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который, по его словам, стал важным шагом в направлении региональной стабильности и подтвердил необходимость обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Президент Франции также подчеркнул, что решение о частичном выводе сил было принято после консультаций с султаном Омана и с учетом текущих оперативных потребностей.

Несмотря на возвращение авианосной ударной группы, противоминные силы и их сопровождение остаются в регионе и сохраняют готовность к действиям совместно с союзниками.

Макрон отметил, что Франция продолжит внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости корректировать своё военное присутствие в зависимости от изменения условий безопасности в регионе.