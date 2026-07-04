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Дефицит бензина шагает по России

11:54 1019

Власти Новосибирской области России обеспечили приоритетную заправку автомобилей оперативных служб, а также общественного транспорта на фоне напряженной ситуации с топливом в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства в субботу.

«Ситуация с топливообеспечением в регионе остается напряженной: значительная часть АЗС не работает, а на работающих наблюдаются очереди. Сегодня с 3 до 5 часов утра была обеспечена приоритетная заправка общественных, специальных, коммунальных служб, автомобилей скорой помощи, общественного транспорта на АЗС сети «Газпромнефть», — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя губернатора региона Олега Клемешова.

Клемешов сообщил, что региональным оперативным штабом принято решение о том, что с 12:00 до 15:00 по местному времени в субботу на девяти заправках сети «Газпромнефть» в Новосибирске, Бердске, Искитиме будет обеспечена приоритетная заправка экстренных служб, осуществляющих работу в круглосуточном режиме.

По его словам, также в сети «Газпромнефть» с целью увеличения точек отпуска топлива возобновлена работа части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений.

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