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Президент Литвы заговорил о расколе НАТО

12:03 673

НАТО может распасться, если некоторые страны-участницы не достигнут целевого показателя альянса по расходам на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Politico.

«Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие страны колебались бы, скажем, на уровне 2 или 2,5%», — сказал Науседа журналистам.

По мнению литовского президента, такая перспектива «расколет, естественным образом расколет Североатлантический союз на две или три части». Он предупредил, что это станет проблемой.

Днем ранее, 2 июля, американский президент Дональд Трамп снова заявил, что США тратят на НАТО «гораздо больше денег, чем любая другая страна», но не получают от этого никакой выгоды. «США — $999 млрд, Великобритания — $90,5 млрд, Франция — $66,5 млрд, Италия — $48,8 млрд, Польша — $44,3 млрд. Остальные страны, включая Германию, тратят ЕЩЕ МЕНЬШЕ. (2014–2025) Нелепость!» — добавил он.

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