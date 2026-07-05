Анкара закручивает вентиль. У Багдада месяц на решение

Источники сообщают, что Турция оказывает давление на Ирак, требуя довести пропускную способность нефтепровода Киркук — Джейхан до максимума — 1,5 миллиона баррелей в сутки. Анкара, которая хочет заменить нынешний объем транспортировки нефти (который не превышает 180 тысяч баррелей в сутки даже в наиболее активном режиме) новым долгосрочным соглашением, предупредила Багдад, что при отсутствии договоренности может немедленно остановить экспорт нефти до конца месяца. При этом отмечается, что окончательное решение примет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным источников haqqin.az в Анкаре, обсуждения в основном сосредоточены на новой формуле, которая должна заменить действующее на данный момент соглашение. Согласно информации, турецкая сторона категорически отвергла предложение Багдада продлить условия 53-летнего соглашения еще на год. Генеральный менеджер Государственной иракской нефтемаркетинговой организации (State Organization for Marketing of Oil — SOMO) Али Низар в комментарии местной прессе подтвердил, что такое предложение иракская делегация действительно выдвигала.

В Анкаре проходят напряженные переговоры между Турцией и Ираком под председательством турецкого министра энергетики Алпарслана Байрактара. Дело в том, что 27 июля истекает срок действия подписанного в 1973 году соглашения о транспортировке нефти по трубопроводу Киркук — Джейхан. Иракскую делегацию на переговорах высокого уровня представляют заместители министров иностранных дел и нефти.

Арбитражный кризис между Анкарой и Багдадом

В марте 2023 года Международная торговая палата в Париже постановила, что Турция должна выплатить Ираку компенсацию в размере 1,5 миллиарда долларов за экспорт нефти, осуществленный региональным правительством Курдистана в 2014–2018 годах через нефтепровод Киркук — Джейхан без согласия Багдада. После решения, вынесенного по жалобе Багдада, Анкара остановила прокачку нефти и заявила, что разногласия между иракской столицей и Эрбилем являются внутренним делом Ирака, а Турция выполняет условия соглашения 1973 года. Было особо подчеркнуто, что, согласно договору, Багдад должен Анкаре 1,4 миллиарда долларов.

Рассматривает Турция и другие варианты развития нефтепровода Киркук — Джейхан, в том числе возможность продлить его до Персидского залива на юге Ирака. Порт Джейхан остается ключевой точкой для экспорта иракской нефти в Европу, а порт Басра стал особенно важным после того, как в конце февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, что привело к закрытию Ормузского пролива. В Анкаре считают, что, если соединить нефтепровод с Персидским заливом, он сможет стать серьезной альтернативой маршруту через Ормуз.

Глава турецкой Ассоциации журналистов-экономистов Тургай Тюркер рассказал haqqin.az, что Турция предложила Ираку заключить новый 15-летний договор по нефтепроводу. По его словам, Багдад предпочел бы просто продлить действующее соглашение, но Анкара считает, что на данном этапе это уже невозможно.

Тюркер отмечает, что Турция хочет включить в новый договор пункт о продлении трубопровода до Персидского залива. У Ирака, по его словам, нет другого надежного маршрута для поставок нефти в Европу. Альтернативный путь — трубопровод к сирийскому порту Банияс — слишком длинный, к тому же он был разрушен во время гражданской войны, и его восстановление потребует огромных средств.

После кризиса в Ормузском проливе Анкара стремится сделать порт Джейхан главным альтернативным маршрутом. Сейчас через него в Европу поступает нефть из Азербайджана и Ирака. Тюркер добавляет, что, если в будущем между США и Ираном будет достигнуто мирное соглашение, рассматривается даже вариант транспортировки иранского черного золота через Ирак в турецкие порты.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар также подтвердил в своем заявлении в соцсети X, что Анкара ведет переговоры с Ираком по нефти, газу и электроэнергии. Он подчеркнул, что проект «Путь развития», который Турция реализует совместно с Ираком, Катаром и ОАЭ, должен стать не только торговым маршрутом от Персидского залива до Стамбула, но и важным региональным энергетическим коридором.

Напомним, проект включает автомобильные и железнодорожные линии протяженностью около 1200 километров внутри Ирака и призван упростить грузоперевозки между странами Персидского залива и Европой.